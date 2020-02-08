29. Uluslararası Fecr Badminton Kupası'nda İranlı erkek badmintoncular şampiyon oldu

İranlı erkekler ayrıca 2 gümüş ve 4 bronz madalyayı boynuna taktı.

29. Uluslararası Fecr Badminton Kupası, İslam Devrimi'nin zaferi vesilesiyle 14 ülkeden badmintoncunun katılımıyla 4 Şubat günü Şiraz’da başladı ve dün akşam sona erdi..

Yarışmalara İran'ın yanı sıra Kanada, Brezilya, ABD, Afganistan, Slovakya, Irak, Avusturya, Hindistan, İzlanda, Belçika, Pakistan, Ukrayna ve Bulgaristan'dan sporcular katılarak, tek ve çift kadınlar ve erkeklerde 4 gün boyunca madalya için mücadele etti..

Öte yandan İran Kadınlar Badminton Milli Takımı üyeleri yarışmalarda 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmayı başardı.

Yarışmalar bugün erkekler dalında final müsabakalarının düzenlenmesi ile son bulacak.