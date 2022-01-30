30 Oca 2022 12:57
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Badminton Federasyonu Başkanı:

Fecr Kupası'nda 17 ülkenin katılımı doğrulandı

Fecr Kupası'nda 17 ülkenin katılımı doğrulandı

Tahran,İRNA- Badminton Federasyonu Başkanı Muhammedrıza Puya, 18-22 Şubat tarihlerinde Şiraz'da düzenlenecek Uluslararası Fecr Badminton Kupasına 17 ülkeden sporcuların katılacağını duyurdu.

Badminton Federasyonu Başkanı, 'Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hindistan, Kazakistan, Malezya, Portekiz, Slovakya, Ukrayna, Rusya, Endonezya, Irak ve İran olmak üzere 17 ülkenin katılımıyla 30. Uluslararası Fecr Badminton Kupası Şiraz'da düzenlenecek'dedi.

Badminton Federasyonu Başkanı, 'Hiçbir ülke bu müsabakaları iptal etmedi ve toplamda bu turnuvaya katılan oyuncu sayısı 50 erkek ve 21 kadın olup, 120 sporcu ile İranlı oyunculardan oluşmaktadır'dedi.

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