7 Şub 2020 16:28
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İranlı kadınlar 29. Uluslararası Fecr Badminton Kupası'nda 9 madalya sahibi oldu

İranlı kadınlar 29. Uluslararası Fecr Badminton Kupası'nda 9 madalya sahibi oldu

Şiraz, İRNA- İslam Devrimi'nin 4. zafer yıldönümü vesilesiyle 14 ülkeden badmintoncunun katılımıyla Şirazda düzenlenen 29. Uluslararası Fecr Badminton Kupası'nda İranlı kadın badmintoncular 9 madalya sahibi oldu

29. Uluslararası Fecr Badminton Kupası, İslam Devrimi'nin zaferi vesilesiyle 14 ülkeden badmintoncunun katılımıyla 4 Şubat günü Şiraz’da başladı.

Yarışmalara İran'ın yanı sıra Kanada, Brezilya, ABD, Afganistan, Slovakya, Irak, Avusturya, Hindistan, İzlanda, Belçika, Pakistan, Ukrayna ve Bulgaristan'dan sporcular katılarak, tek ve çift kadınlar ve erkeklerde 4 gün boyunca madalya için mücadele etti..

İran Kadınlar Badminton Milli Takımı üyeleri yarışmalarda 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmayı başardı.

Yarışmalar bugün erkekler dalında final müsabakalarının düzenlenmesi ile son bulacak.

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