İranlı kadınlar 29. Uluslararası Fecr Badminton Kupası'nda 9 madalya sahibi oldu

29. Uluslararası Fecr Badminton Kupası, İslam Devrimi'nin zaferi vesilesiyle 14 ülkeden badmintoncunun katılımıyla 4 Şubat günü Şiraz’da başladı.

Yarışmalara İran'ın yanı sıra Kanada, Brezilya, ABD, Afganistan, Slovakya, Irak, Avusturya, Hindistan, İzlanda, Belçika, Pakistan, Ukrayna ve Bulgaristan'dan sporcular katılarak, tek ve çift kadınlar ve erkeklerde 4 gün boyunca madalya için mücadele etti..

İran Kadınlar Badminton Milli Takımı üyeleri yarışmalarda 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmayı başardı.

Yarışmalar bugün erkekler dalında final müsabakalarının düzenlenmesi ile son bulacak.