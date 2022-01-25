İran'da İslam Devrimi'nin yıldönümü olan 11 Şubat Yürüşleri bu yıl Tahran'da yapılacak

Mahmudi bu seneki 11 Şubat yürüşünün korona döneminde olduğunu, Cuma gününe denk geldiğini ve Cuma Namazı ile yürüyüş için özel bir program düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
Geçen sene yürüyüşlerin Korona’dan dolayı araçlar vasıtası ile yapıldığını ve halkın yürüyerek katılmadığını belirten Mahmudi, bu sene uygun aşı durumundan dolayı yürüyüşlerin düzenlenmesinin mümkün olacağını söyledi.
İmam Humeyni 1 Şubat 1979 günü 15 yıl sürgünden sonra vatana döndü. 10 gün sonra ise İslam Devrimi zafere ulaşarak saltanat rejimi yerine İslam Cumhuriyeti kuruldu ve ülkenin 2500 yıllık monarşisine son verildi.
Tahran,İRNA - İslami Tebligat Örgütü Koordinasyon Kurulu Başkanı Seyyid Mohsen Mahmudi, 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin zafer yıldönümü günü yürüyüşünün halkın katılımıyla Tahran’da düzenleneceğini söyledi.
Mahmudi bu seneki 11 Şubat yürüşünün korona döneminde olduğunu, Cuma gününe denk geldiğini ve Cuma Namazı ile yürüyüş için özel bir program düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
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