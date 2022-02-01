Ayetullah Safi Gülpayegani'nin ölümünün ardından Devrim Lideri'nden taziye mesajı

Ayetullah Hamanei'nin taziye mesajının metni aşağıdaki gibidir:

Allah'ın adı ile

Ne yazık ki, en yüksek hukukçu ve içgörü sahibi Hazret-i Ayetullah Sayın Hacı Şeyh Lütfullah Safi Gülpayegani'nin vefat haberini aldım.

O, Kum medresesinin direği, o mübarek ilahiyat okulunun önde gelen ilmî ve amelî âlimlerinden ve en tecrübeli din bilginlerinden biriydi.

Rahmetli Ayetullah Burucerdi zamanında, o büyük üstadın en büyük öğrencilerinden biri olarak kabul edilmiş, merhum Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Gülpayegani zamanında arkadaşı ve ilmî ve pratik danışmanı olarak görülmüş ve devrim sırasında İmam Humeyni tarafından güvenilir bir alim olarak bilinmiştir.

Uzun yıllar Muhafızlar Konseyi'nin temel direğiydi ve o zamandan beri devrim ve ülke meselelerinde her zaman şefkatli ve sorumlu davrandı, defalarca görüş ve istişarelerinden beni bilgilendirdi ve faydalandı.

Şiirsel yetenek, tarihsel hafıza ve sosyal meselelerle uğraşma, bu kadim ve soylu dünya aliminin kişiliğinin diğer boyutlarıydı. Ölümü, ülkenin dini bilim camiası için talihsiz bir durumdur.

Başta Kum ve Gülpayegan olmak üzere medresenin büyük makam ve âlimleri ile onların müritlerine başsağlığı, ailelerine ve onların sevgili çocuklarına taziyelerimi sunuyor, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum.

Seyyid Ali Hamanei

1 Şubat 2022'

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