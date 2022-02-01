İran'ın önde gelen din alimlerinden Ayetullah Safi Gülpayegani hayata gözlerini yumdu

Ayetullah Safi Gülpayegani bir süre fiziksel hastalıktan sonra, bu sabah kalp durması ve canlandırma operasyonlarının başarısızlığından sonra yaşamını yitirdi.

Bu Ehl-i Beyt fakihi, Burucerdi, Hansari, Hüccet ve Gülpayegani'nin önde gelen öğrencilerindendi ve bir süre Necef Eşref'te Muhammed Kazım Şirazi ve Muhammed Ali Kazımi'den eğitim aldı.

Ayetullah Safi, Şeyhü'l-Meraci, olarak Kum ilahiyat okulunda uzun yıllar çeşitli fıkhî, teolojik ve hadis eserlerini öğretiyordu.

Anayasa Uzmanları Meclisi üyeliği ve İmam Humeyni'nin kararıyla Muhafızlar Konseyi ve sekreterliğine üyelik, Ayetullah Safi Gülpayegani'nin siyasi faaliyetleri arasında yer aldı.

Bu taklit merciinden 80'den fazla kitap günümüze ulaşmıştır, bunların bir kısmı Velayet yılı kitabı ve Mehdilik yılı kitabı ödülünü kazanmıştır.

1919 yılı doğumlu Ayetullah Safi Gülyapegani'nin 103. doğum gününe 18 gün sonra girecekti.

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