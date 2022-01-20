21 Oca 2022 01:19
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Debir: ABD Güreş Federasyonu özür diledi

Debir: ABD Güreş Federasyonu özür diledi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Güreş Federasyonu Başkanı Alireza Debir, ABD Güreş Federasyonun bir eposta göndererek özür dileyerek olan olaylardan dolayı üzüntülerini bildirdiğini söyledi.

İran Milli Güreş Takımının ABD ile dostane karşılaşmak için kampda olduğunu ifade eden Debir, tüm güreşçilerin vize işlemlerinin son aşamada olduğunu ve hatta bir güreşçiye vize çıkmaması durumunda ABD’ye gitmeyeceklerini söyledi.

Milli Güreş Takımının takvimi ile ilgili açıklamada bulunan Debir, Asya ve Dünya karşılaşmaları arasında çok az bir zaman vardır ve muhtemelen bu karşılaşmalara iki farklı takımla katılacaklarını söyledi.

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2012

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