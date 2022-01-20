Debir: ABD Güreş Federasyonu özür diledi

İran Milli Güreş Takımının ABD ile dostane karşılaşmak için kampda olduğunu ifade eden Debir, tüm güreşçilerin vize işlemlerinin son aşamada olduğunu ve hatta bir güreşçiye vize çıkmaması durumunda ABD’ye gitmeyeceklerini söyledi.

Milli Güreş Takımının takvimi ile ilgili açıklamada bulunan Debir, Asya ve Dünya karşılaşmaları arasında çok az bir zaman vardır ve muhtemelen bu karşılaşmalara iki farklı takımla katılacaklarını söyledi.

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2012