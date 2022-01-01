İran güreşi dünyada parlamaya devam ediyor

Dünya Güreş Birliği bu gönderide, İran'da güreşle ilgilenenler başta olmak üzere, dünya çapında güreşle ilgilenen herkese 2021 boyunca sürekli destekleri için teşekkür etti ve İran güreşinin dünyada parladığını yazdı.

İlk beş gönderi şu şekilde:

1- Muhammed Rıza Gerai'nin (67 kg güreş) ​​Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Hasret Caferov'a karşı Norveç'teki dünya yarışmalarında kullandığı teknik

2- Hasan Yezdani'nin (86 serbest güreşçi) Norveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonası finalinde ABD'li David Taylor'a karşı kullandığı teknik

3- Muhammed Rıza Gerayi'nin Norveç'teki dünya yarışmalarının finalinde Rusya'dan Abdullayev'e karşı kullandığı teknik

4- Muhammed Rıza Muhtari'nin (72 kg güreş) ​​Norveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Ulu Ganizaye'e karşı kullandığı kullandığı teknik

5- Emir Hüseyin Zare'nin (125 serbest güreşçi) Norveç'teki Dünya Şampiyonası finalinde Gürcü Gno Petriashvili'ye karşı kullandığı teknik.

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