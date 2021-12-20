İran Milli greokormen güreş takımı dünyanın en iyi beş takımı arasında yer aldı

Dünya Güreş Birliği'nin resmi web sitesi'nde şu ifadeler yer aldı: 'Norveç'te düzenlenen 2021 Dünya Şampiyonasında şampiyon takımdan (Rusya) 6 puan eksik olmasına rağmen, dünya ve olimpiyat şampiyonu Muhammed Rıza Garayi liderliğindeki İran greokormen güreş takımı, bu yarışmalarda 6 madalya kazandı'.

7-10 Ekim tarihleri ​​arasında Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda İran'dan Meysem Delhani (63 kg), Muhammed Rıza Garayi (67 kg), Muhammed Hadi Sarevi (97 kg) ve Ali Ekber Yusifi (130 kg) birer altın madalya kazanırken, 77 kiloda Muhammed Ali Garayi ve 82 kiloda Pejman Poştam bier bronz madalya sahibi oldu.

İran takımı 146 puanla takım sıralamasında ikinci oldu. Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti takımları sırasıyla 152 ve 107 puanla birinci ve üçüncü oldu.

Milli güreş takımımız 2014 yılında ilk kez şampiyonluk, 2021 yılında ise ikincilik, 2009 yılında bir ikincilik ve 2011 ve 2017 yıllarında iki üçüncülük elde etti. Grekoromen güreşinde İran dünya şampiyonalarında bugüne kadar 16 altın, 6 gümüş ve 25 olmak üzere 47 madalya kazanmıştır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish