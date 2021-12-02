İran’ın 3 grekoromen güreşçisi dünyanın en iyileri listesinde yer aldı

Meysem Delihani 63 kg’de, Mohammadreza Gerayi 130 kg’de dünya birincisi ve Mohammad Hadi Sarevi de 97 kg’de ikinvi olarak seçildi.

Daha önce de birlik, İran’ın 92 kg serbest güreşçisi Kamran Gasempur’u 2021 yılının bu sikletteki en iyi güreşçisi ilan etti.

Seçici heyeti, güreşçileri, İtalya Mateo Polikone oyunları, kıtalararası karşılaşmalar, Polonye Open rekabetleri, Tokyo 2021 Olimpiyatları, 2021 Norveç’te düzenlenen dünya şampiyonasında aldıkları sonuçlarla değerlendirmektedir.

Sonuçlara göre serbest güreşte, Gasem pur 92 kg’de birinci ilan edilirken, Hüseyin Yezdani ve Emir Hüseyin Zare de 86 ve 125 kg’de ikinci ve 79 kg’de de Mohammad Nohodi 3. oldu.

Birlik tarafından birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin ve üçüncüye de 3 bin ABD doları ödül verilecektir.

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2012