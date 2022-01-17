Debir: ABD, milli güreş takımı üyelerinden birine bile vize vermezse bu ülkeye gitmeyiz

Bu sabah basın mensuplarıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Debir, 'Ben bu ekibin bir üyesiyim ve Amerikan ekibini Tahti Kupası'na katılmak için İran'a davet ediyorum. Ayrıca görevlilerden havaalanında vize vermelerini istiyorum' diye belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri gezisi ile ilgili yaşanan gelişmelere değinen Debir, 'Bu sadece dostane bir maçtır. Güreşimiz Rusya ve ABD'nin arkasında ve hangi yarışı kazanırsak kazanalım lehimize oluyor. Burada kaybedersek, Olimpiyatlarda kaybetmekten iyidir. Neden korkmalıyız?' diye açıkladı.

Debir konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Maalesef beni çok üzen bir şey oldu. Bazıları yalan yazdı, örneğin Yeşil Kart'ım var diyerek yazıp çizdiler. Beyler, Sidney Olimpiyatları'nda Yeşil Kart edindik belki ders çalışırız. Birçoğu 1990'lı ve 2000'li yıllarda Yeşil Kart aldı.

Birkaç yıl önce de bu konuyu hiç takip etmedim. Yeşil Kartı olan bir kişi vize almak için ABD büyükelçiliğine gider mi? Yeşil Kart, üzerine yemin ettikleri vatandaşlıktan çok farklıdır. 7 yıl önce iade ettim ama arkadaşlarım yalan söyledi ve bunu yazdı'.

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