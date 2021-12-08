2021'de dünyanın en iyi güreşçileri arasında İran'dan 2 güreşçi yer aldı

Olimpiyat ve dünya altın madalyalı Gerayi, 67 kg'e, Olimpiyat bronz ve dünya altın madalyası sahibi Zare, serbest stil 125 kg'de İranlı güreşçiler arasında en üstün performansları sergileyerek bu listeye dahil olmayı başardı.

Dünya Güreş Birliği, bu iki İranlı sporcu hakkında şöyle yazdı: 'Gerayi 2021'e bir dünya veya olimpiyat madalyası olmadan girdi. Buz Adam olarak bilinen 25 yaşındaki güreşçi, tüm denklemleri bozarak 2021'i Tokyo Olimpiyatları ve Norveç Dünya Şampiyonalarında altın madalya ile tamamladı'.

Zare, 20 yaşındayken Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak, olimpiyat ve dünya altın madalyaları olan Taha Akgül ve Gnu Petriaşvili gibi önemli güreşçileri yenerek dünya şampiyonluğu elde etti.

Dünya Güreş Birliği, Zare'ye bir takma isim vermedi ancak güreşçi Norveç'te Dünya Şampiyonası'nı kazandıktan sonra ağır sıklet kral unvanını seçmeyi tercih etti.

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