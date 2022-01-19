Tahtı Revançı: İran, yaptırımlara rağmen kadınların güçlendirilmesinde önemli kazanımlar elde etti

BM Güvenlik Konseyi'nin kadın, barış ve güvenlik konulu bir toplantısında konuşan Tahtı Revançı, kadınların toplumsal hayattaki rolüne atıfta bulunarak, 'Çatışma durumlarında, çabalar kadına yönelik şiddetin temel nedenlerini ele almaya odaklanmalıdır. Savaş sonrası durumlarda, ana yaklaşım kadın haklarını korumak ve onların çatışma çözümüne, barış süreçlerine ve insani faaliyetlere katılımlarını sağlamak olmalıdır' dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin İran toplumunun siyasi ve kültürel yaşamının yanı sıra sosyo-ekonomik kalkınmada kadının rolüne büyük önem verdiğini ifade eden tahtı Revançı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına işaret ederek, 'Uluslararası hukuku ihlal eden ABD yaptırımlarına rağmen, İran'da kadınların ve kızların temel hakları, özellikle de kalkınma hakları ve kadınların ve kızların güçlendirilmesinde önemli başarılar elde edildi' diye belirtti.

Batı Asya'daki (Orta Doğu) kadınların durumuna ilişkin bilgiler veren Tahtı Revançı, 'Maalesef işgal ve dış müdahalenin yanı sıra kadınları ve kızları hedef alan terör eylemlerinin yıkıcı etkilerini görmeye devam ediyoruz. Aslında en eski vaka, onlarca yıllık işgal ve insan hakları ihlallerinin sonuçlarına maruz kalmaya devam eden Filistinli kadınların durumudur' diye ekledi.

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