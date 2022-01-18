Aile sanatına sahip çıkan çocuklar

6. Fecr El Sanatları Festivali Şubat ayında düzenlenecek. Yeniden doğuş bu dönemin özel bir parçası olup, ülkenin farklı il ve köylerinden el sanatları ve geleneksel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçı anne-babalarının yolunda devam eden çocuklar onurlandrılacak.

Bu kapsamda metal işleme ve gravür alanında araştırmacı olan Mihri Finastiyan ile görüştük. Geleneksel hat sanatının öncülerinden ünlü usta Ahmed Finastiyan'ın kızı Mihri, 18 yaşında babasından hat öğrendi ve Sure Üniversitesi ve El-Zehra Üniversitesi'nde hat dersleri verdi. Finastiyan, İran resminde ön lisans derecesine ve Sure Üniversitesi'nden İslam Sanatı alanında lisans derecesine ve Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı'ndan hat sanatı alanında ikinci dereceye sahiptir.

Finastiyan konuşmamızda şu ifadeleri kullandı:

'Oymacılık kolay bir iş değil, bitüm ergitmede pek çok zorluk var ama içi rahat olan babamın sevgisi ve zevki sayesinde, eğer çekicini kaybederse, çocuklarından biri onu alıp kazımaya devam edecek diye ümitlidir. Ergenlik çağına geri dönsem yine oyma sanatının tüm zor koşullarıyla aynı yolundan devam ederim.

Liseden mezun olduğumda henüz üniversite giriş sınavını geçmemiştim. Babam emekli olmadan önce Kültürel Miras'ta çalışıyordum. Babam o sırada Geleneksel Sanatlar Araştırma Enstitüsü'nün gravür atölyesinin başkanıydı ve yasal süresi sona erdiğinde birkaç yıl özel bir gravür atölyesinde (sözleşmeli olarak) çalıştı. Ben de onunla çalışmaktan gurur duydum.

Biz evde çekiç ve kalem sesi arasında büyüdük ve bu ritme alışmıştık. Bu alanda çalışmaya karar verdiğimde bu sanat tarzıydı. Benim için yeni değildi ama babamın yanında çalışmaya başladığımdan beri bu alana ilgim arttı. Babanın nezaketiyle birlikte katılığı, metal işlemenin ve oymacılığın inceliği, ikisi de tatlı, tuhaf bir duyguydu.

İsfahan'daki Finastiyan ailesi oymacılıkla ünlü, rahmetli amcalarım bu alanda ünlüydü ve şimdi her kuzenim bir şekilde bu alanda çalışıyor. Her zaman bu babalık sanatının ailemizde kalmasını ve biz çocuklardan birinin onu korumasını ve kuzenlerimizin yaptıklarını sürdürmesini istedim'.

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