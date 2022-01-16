İranlı sporcular Asya Kapalı Kürek Sanal Şampiyonasında bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı

Asya Şampiyonası'nın sanal salon kürek müsabakaları Asyalı sporcuların katılımıyla yapılıyor. Bu yarışmalar farklı malzemelerle yapılır ve sporcular kürek ergometreleri ile sanal olarak yarışır.

İran da bu yarışmalarda 4 katılımcı ile yer alıyor. Haniye Hürsend ve Şekiba Vükufi dün rakiplerine karşı yarıştı.

Buna göre yetişkin bayanlarda 2 bin metre ağır sıklet müsabakasında Hürsend 7:23,7 dakika ile Asya'da ikinci sırada yer alarak gümüş madalya kazandı. Suudi Arabistan, Çin, Japonya, Tayland, Filipinler'den 10 sporcunun katıldığı bu yarışmada Japonya temsilcisi birinci oldu.

Ülkemizin bir diğer temsilcisi Vükufi ise 2 bin metre yetişkinler hafif sıklet müsabakasında 7:34,7 dakika ile bronz madalya kazandı. Yarışmaya Hong Kong, Kuveyt, Tayland, Singapur ve Malezya'dan 11 sporcu katıldı ve iki Hong Konglu sporcu birinci ve ikinci oldu.

Müsabakaların devamında Zeynep Nevruzi 2 bin metre 23 yaş altı ve Ketayun Eşref 500 metre duayenler kategorisinde mücadele edecek.

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