BAE Uluslararası Binicilik Yarışmasına 4 İranlı binici katılacak

Şu anda korona ve Ocak tatilleri nedeniyle Avrupa ülkelerinde yarışma yapılmadığına değinen Hatar, 'Ancak bu hafta biniciler BAE Uluslararası Yarışması'nda yarışacaklar' diye konuştu.

Ülkemizden dört binicinin bu yarışmalara katılacağını ifade eden Hatar, 'Adil Kişaverz, Aeş Rahmeti ve Ferhang Sadıki bir ila dört yıldız politikasına katılacak. Genç bir binici olan Viona Mutemed Haşimi ise 2 yıldız derecesinde yarışacak' diye belirtti.

Bu yarışmaların birkaç aşamada ve birkaç yıldızda düzenleneceğini dile getiren Hatar, 'İranlı binicilerin atları BAE'de bulunuyor. Dünyanın çoğu ülkesinin temsilcileri bu yarışmalara katılacak' ifadesine yer verdi.

Hatar, 'Bu süre zarfında, 14-16 Aralık tarihleri ​​arasında Şuşter'da 226 kişinin katıldığı İran safkan ulusal güzellik şampiyonasını düzenledik' diye ekledi.

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