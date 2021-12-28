28 Ara 2021 11:55
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News Code: 84593396
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BAE Uluslararası Binicilik Yarışmasına 4 İranlı binici katılacak

BAE Uluslararası Binicilik Yarışmasına 4 İranlı binici katılacak

Tahran, İRNA- Binicilik Federasyonu Sekreteri Mehdi Hatar, BAE Uluslararası Binicilik Yarışması'nda dört İranlı binicinin yarışacağını belirterek, Bu yarışmalar, Ocak'ın sonuna kadar periyodik olarak devam edecek' dedi.

Şu anda korona ve Ocak tatilleri nedeniyle Avrupa ülkelerinde yarışma yapılmadığına değinen Hatar, 'Ancak bu hafta biniciler BAE Uluslararası Yarışması'nda yarışacaklar' diye konuştu.

Ülkemizden dört binicinin bu yarışmalara katılacağını ifade eden Hatar, 'Adil Kişaverz, Aeş Rahmeti ve Ferhang Sadıki bir ila dört yıldız politikasına katılacak. Genç bir binici olan Viona Mutemed Haşimi ise 2 yıldız derecesinde yarışacak' diye belirtti.

Bu yarışmaların birkaç aşamada ve birkaç yıldızda düzenleneceğini dile getiren Hatar, 'İranlı binicilerin atları BAE'de bulunuyor. Dünyanın çoğu ülkesinin temsilcileri bu yarışmalara katılacak' ifadesine yer verdi.

Hatar, 'Bu süre zarfında, 14-16 Aralık tarihleri ​​arasında Şuşter'da 226 kişinin katıldığı İran safkan ulusal güzellik şampiyonasını düzenledik' diye ekledi.

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