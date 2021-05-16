17 May 2021 00:17
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News Code: 84331607
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Cahidi, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde etti

Cahidi, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde etti

Tahran, İRNA- Dünya Kano Federasyonu Parakano Komitesi'nin haberine göre, İranlı engelli kürekçi İslam Cahidi, Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılma hakkını kazandı.

Macaristan'da düzenlenen Parakano Yarışmasında B Grubu'nda altıncı olan Cahidi, Asya kıtasında en iyi kürekçi seçilerek Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Cahidi ön eleme turunu altıncı, yarı finalleri dokuzuncu bitirdi ve A kategori finalini kaçırdı.

Parakano Olimpiyat Elemeleri seçim kurallarına göre, Japonya'ya gidecek kürekçilerin en az 3 kişiden oluşması gerekiyor.

Cahidi'den önce kadın kürekçi Şehla Behruzirad, 2019 yılında Macaristan'daki yarışmalarda ikinci olarak Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkına kavuşmuştu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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