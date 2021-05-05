İki İranlı paratekvandocu, uluslararası sıralamada birinci sırada yer aldı

Dünya Federasyonu'nun yeni sıralamasına göre;Kadınlar bölümünde 82.50 puanla Mehtap Nebevi - 58 kg'de ilk sırada yer aldı.

Bu sıralamada -61 kg'de Sayit Sadıkiyanpur 208/50 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca Ahmet Nerimani 75 kg'de 191.30 puanla liderliğini sürdürdü.Bu ağırlıkta 106/50 puanla "Mehdi Bahrami Azer" ikinci sıradaki yerini korudu.

"Mehdi Purrehnema" -75 kg'de 191,84 puanla üçüncü sırada yer almakta. 75 kg'de olan Asker Ezizi 18.147 puanla beşinci sırada yer aldı.

ilk kez Tokyo Paralimpik Oyunlarında paratekvando sporu bulunmakta ve İran'dan Mehdi Purrehnema ve Asker Azizi kotayı kazanmaya başardı.

Kadınlar bölümünde, Fatemeh Dodange ve Rayiha Şahab Paralimpik kota yarışmalarına katılacak İran paratekvandosunun iki temsilcisilerdir.