Geçen yıl madencilik sektöründe 4.2 milyar dolarlık cari fazla oluştu

Geçtiğimiz yıl madencilik sektörüne ait 55 milyon 124 bin 491 ton ağırlığında 7 milyar 682 milyon 200 bin dolarlık çeşitli ürünler ihraç edildi.

Ancak bir önceki yıla kıyasla ağırlıkça %21, değer olarak ise %11 azaldığı görüldü.

Geçen yıl en yüksek ihracat değeri, 4 milyar 127 milyon ve 500 bin dolar ile çelik zinciri ve ilgili çelik ürünleri olurken, bir önceki yıla göre %5 düşüş kaydetmesine rağmen ihracatın %53.7'sini oluşturdu.

Bunun ardından 958,1 milyon dolar ile bakır ve yan ürünler, 758 milyon dolar ile "diğer madenler ve madencilik endüstrileri", 485,8 milyon dolar ile çimento zinciri ve 357,6 milyon dolar ile çinko zinciri en çok ihraç edilen ürünlerdir.

Geçen yıl ülkeye madencilik sektöründ 3 milyar 410 milyon 500 bin dolar değerinde 4 milyon 156 bin 591 ton çeşitli ürün ithal edildi.

Bu sektörde ithalat bir önceki yıla göre ağırlık olarak %13, değer olarak %6 artmıştır.

Geçen yıl, 1.373 milyar dolar ile çelik zinciri ve ilgili çelik ürünleri, bu sektörde en yüksek ürün ithalat değerine sahip olurken, onu 522 milyon dolar ile diğer madenler ve madencilik sektörleri, 303.2 dolar ile kömür ve kok sektörleri izledi. Milyon dolarlar, 290.5 milyon dolarlık alüminyum zincirler ve ürünler ile 169.3 milyon dolarlık çeşitli çömlek, tuğla, seramik ve çini ürünleri ikinci ila beşinci sırada yer aldı.

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