18 Mar 2021 11:52
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News Code: 84269313
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İran ve Sırbistan enerji ve maden alanında işbirliğin gelişmesine vurgu yaptılar

İran ve Sırbistan enerji ve maden alanında işbirliğin gelişmesine vurgu yaptılar

Tahran, IRNA- Sırbistan Maden ve Enerji Bakanı Bayan Zorana Mihailoviç ve İran’ın Belgrad Büyükelçisi Reşid Hasanpur yaptıkları görüşmede iki ülkenin maden ve enerji alanında işbirliğinin gelişmesine vurgu yaptılar.

Mihailoviç görüşmede iki ülke ilişkilerinin gelişmesini temenni ederek İran’ın maden ve enerji alanında bir çok üstün yönü bulunduğunu ve ülkesinin bu konuda İran ile işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Ülkesinin İran’ın ülkelerin toprak bütünlüğü, milli egemenlik konularında ilkesel tutumuna saygı duyduğunu ifade eden Sırp Bakan, ambargoların giderilmesi ile iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliğine imkan sağlanmasını temenni etti.

Hasanpur da İran’ın Sırbistan ile işbirliğine çok önem verdiğini belitti ve İran’ın Sırbistan ile enerji kaynaklarını çeşitlendirme hususunda işbirliğinden memnuniyet duyacağını söyledi.

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