İran ve Sırbistan enerji ve maden alanında işbirliğin gelişmesine vurgu yaptılar

Mihailoviç görüşmede iki ülke ilişkilerinin gelişmesini temenni ederek İran’ın maden ve enerji alanında bir çok üstün yönü bulunduğunu ve ülkesinin bu konuda İran ile işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Ülkesinin İran’ın ülkelerin toprak bütünlüğü, milli egemenlik konularında ilkesel tutumuna saygı duyduğunu ifade eden Sırp Bakan, ambargoların giderilmesi ile iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliğine imkan sağlanmasını temenni etti.

Hasanpur da İran’ın Sırbistan ile işbirliğine çok önem verdiğini belitti ve İran’ın Sırbistan ile enerji kaynaklarını çeşitlendirme hususunda işbirliğinden memnuniyet duyacağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012