Sanayi, madencilik ve ticaret sektörlerinde onaylanmış yabancı yatırımda %189 büyüme

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yatırım tutarı 158 kalemlik proje ve projeyle ilgili ve bu bakımdan bir önceki yıla kıyasla %92 büyüme göstermektedir. İran takviminde 1398 yılında (21 Mart 2019- 19 Mart 2020 arası) çeşitli sanayi, madencilik ve ticari sektörlerde 854 milyon dolarlık yatırım hacmine sahip 82 plan ve proje onaylandı.

Bu rapora göre, geçen yıl içinde projelerin yüzde 90,5'i endüstriyel plan ve proje (143 plan ve proje ile), yüzde 5,1'i ticari proje (sekiz plan ve proje ile) ve yüzde 4,4'i mineral (yedi planlar ve projeler) projelerdi.

578 milyon dolarla kimya ve kimyasallar üretim grupları, 313 milyon dolar ile ana metal imalatı, 285 milyon dolar ile kağıt ve kağıt ürünleri imalatı ve 280 milyon dolar ile nakliye destek ve yan faaliyetler, geçen yıl en büyük yabancı yatırım hacmine sahip sektörlerdi.

Yabancı yatırım değeri açısından 543 milyon dolarla Çin, 486,9 milyon dolarla Almanya, 363,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 271,6 milyon dolarla Kanada ve 116 milyon dolarla Avusturya ilk beş sırada yer aldı.

Geçen yıl 47 ile Afganistan, 14 ile Türkiye, 12'şer ile Çin ve Almanya ve 10 proje ile BAE, ülkemizdeki yatırım projesi sayısı bakımından ilk beş ülke oldu.

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