İran, çelik üretimini 2025 yılına kadar 55 milyon tona çıkarmayı planlıyor

İRNA'ya konuşan Vecihullah Caferi, İran'ın kapsamlı çelik planının son durumu hakkında'Kapsamlı çelik planın en son incelemesine göre, geçen yılın sonunda yaratılan kapasiteler arasında 39.4 milyon ton çelik külçe üretim kapasitesi, 37.18 milyon ton sünger demir, 66.75 milyon ton pelet ve 64.11 milyon ton konsantre bulunmaktadır'dedi.

Geçen yılı sonu itibarıyla 30.7 milyon ton ham çelik, 31.14 milyon ton sünger demir, 46.06 milyon ton pelet, 50.06 milyon ton konsantre ve 104.1 milyon ton demir taşı üretildi.

Caferi, 'yılda 55 milyon ton çelik üretmek için sanayi sektörüne 4 milyar 439 milyon euro tutarında yatırım yapılması gerekiyor'dedi.

İran-Çin 25 yıllık işbirliği anlaşması

İran ile Çin arasındaki 25 yıllık işbirliği anlaşması ve madencilik ve maden endüstrilerine getirebileceği olumlu başarılarla ilgili olarak'Çelik sektörünün Çinli yatırımcıların bulunmasıyla gelişmesi daha fazla ihracatı mümkün kılacak ve bu alandaki yatırım fırsatları uygun ve sürekli bir pazar sağlanarak daha iyi yansıtılacaktır'diye belirtti.