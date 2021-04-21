Maden sektöründe 80 milyar dolarlık yabancı yatırım kapasitesi mevcut

İRNA'ya konuşan "Behram Şekuri, İran-Çin işbirliğinin kapsamlı belgesi hakkında'Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, çeşitli alanlarda çok fazla potansiyele sahip ve büyük bir tüketici pazarı olduğunun yanı sıra büyük bir üretim pazarına da sahip'dedi.

Şekuri, 'Çin ile ilişkimizin biz İranlılar için Çinlilere olduğundan daha fazla ekonomik faydası vardır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Çin'de de çok sayıda iyi, kötü, zamanında ödeme yapan veya yapmayan iş adamı, üretici ve insan bulunmakta, ancak önemli olan, aralarında sanayilerimiz, üretimimiz ve ekonomimiz için doğru insanları nasıl bulabileceğimiz ve çıkarlarımızı müzakere masasında nasıl koruyabileceğimizdir'dedi.

Şekur,'İki ülke arasında kapsamlı işbirliği belgesinin imzalanmasından sonra oluşturulan ortamı, ileride diğer ülkelerle yapılacak müzakerelerde yaptırımların kaldırılacağı ve dünya ile daha iyi etkileşimlerimizin olacağı ve Çin ile iyi bir işbirliğinin tanımlanacağı şekilde kullanalım'diye ekledi.