21 Nis 2021 15:16
Journalist ID: 2394
News Code: 84304325
0 Persons

İran Odası Maden Komisyonu Başkanı:

Maden sektöründe 80 milyar dolarlık yabancı yatırım kapasitesi mevcut

Maden sektöründe 80 milyar dolarlık yabancı yatırım kapasitesi mevcut

Tahran,İRNA-İran Maden Odası Başkanı, İran'ın maden endüstrisi sektörüne 50 milyar dolarlık yabancı yatırım yapıldığını belirterek Çin'in bu sektöre 80 milyar dolar yatırım yapmaya istekli olduğunu söyledi..

   İRNA'ya konuşan "Behram Şekuri, İran-Çin işbirliğinin kapsamlı belgesi hakkında'Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, çeşitli alanlarda çok fazla potansiyele sahip ve büyük bir tüketici pazarı olduğunun yanı sıra büyük bir üretim pazarına da sahip'dedi.

 Şekuri, 'Çin ile ilişkimizin biz İranlılar için Çinlilere olduğundan daha fazla ekonomik faydası vardır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Çin'de de çok sayıda iyi, kötü, zamanında ödeme yapan veya yapmayan iş adamı, üretici ve insan bulunmakta, ancak önemli olan, aralarında sanayilerimiz, üretimimiz ve ekonomimiz için doğru insanları nasıl bulabileceğimiz ve çıkarlarımızı müzakere masasında nasıl koruyabileceğimizdir'dedi.

Şekur,'İki ülke arasında kapsamlı işbirliği belgesinin imzalanmasından sonra oluşturulan ortamı, ileride diğer ülkelerle yapılacak müzakerelerde yaptırımların kaldırılacağı ve dünya ile daha iyi etkileşimlerimizin olacağı ve Çin ile iyi bir işbirliğinin tanımlanacağı şekilde kullanalım'diye ekledi.

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 1 =