İranlı kadın atıcı Hırvatistan'da gümüş madalya sahibi oldu

İlam Atıcılık Kurulu Başkan Yardımcısı Kübra Kıyasi İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Sadıkiyan, Sloven temsilcisinden sonra uzun av tüfeğinde ikinci oldu ve bu yarışmada gümüş madalya kazandı. Daha önce 50 metrelik tüfek kategorisinde yedinci olan sporcumuzun yanı sıra diğer atıcılar Necme Hizmeti ile Mehyar Sadakat sırasıyla 12. ve 11. sırada yer aldılar' dedi.

Bu yarışmaların 15 ülkeden 280 sporcunun katılımıyla gerçekleştiğine dikkati çeken Kıyasi, 'İran Milli Atıcılık Takımı 28 Nisan'dan beri eğitim kampında ve Mayıs ortalarına kadar kampını Hırvatistan ile Macaristan'da sürdürecek' diye belirtti.

Rio Olimpiyatları'nda (Brezilya) milli takım forması giymekten onur duyan milli takımın düzenli bir üyesi olan Puria Nevruziyan ve ülkenin madalya kazananlarından Armina Sadıkiyan'ın da aralarında bulunduğu atıcılar, İran'ın İlam ilçesindendir. Ulusal, uluslararası ve küresel yarışmalar bu ildeki sporcuların kapasitesini göstermektedir.

Armina Sadıkiyan tüfek alanındaki en parlak atış yeteneklerinden biri ve dünya sıralamasında en genç atıcıdır.

Sadıkiyan Milli takımın düzenli bir üyesi olarak çeşitli ulusal ve uluslararası madalyalar kazanmıştır.

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