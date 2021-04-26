Türkiye her zaman İran'ın önemli bir komşusu olmuştur

İran-Türkiye Ortak Komisyonu'nun 28. toplantısının koordinasyon toplantısında konuşan Vaizi, 28 Nisan Çarşamba günü bu toplantının sanal yapılacağına atıfta bulunarak, 'Gerçek toplantının hedeflerine sanal toplantılarla ulaşılamıyor. Komisyonun çeşitli komitelerinin yetkilileri tarafından, komisyonun daha başarılı bir sanal toplantısının yapılması için yapılan istişarelere ilişkin olarak raporlar hazırlanmıştır' diye belirtti.

Vaizi, 'Katıldığım veya başkanlığını yaptığım tüm Ortak İşbirliği Komisyonlarında, etkileşimlerde özel sektörün varlığını ve tanıtımını her zaman vurguladım ve bana göre bu toplantıda bizler işbirliğini kolaylaştırmalı ve iki ülkenin özel sektör ilişkilerini dinlemeliyiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız' diye konuştu.

İki ülkenin komşu sınır illeri arasındaki işbirliğini ve etkileşimi genişletme ihtiyacını ve bunun ikili ilişkilerin düzeyini iyileştirmedeki önemi ve etkisini kaydeden Vaizi, ortak komisyonun önemli bir pozisyonuda olduğunu ifade etti.

Bu toplantıda İran ve Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Sekreteri Behmen Hüseyinpur da bu toplantının yapılması için alınan tedbirler ve istişareler sürecine ilişkin bilgi verdi.

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