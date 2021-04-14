Ruhani, Tahran-Ankara bölgesel ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı

Ruhani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Türk halkı ve devletinin Ramazan ayını kutlayarak, iki ülke ilişkilerinin dostluk ve samimiyet üzerine kurulduğunu ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin bölgede daha iyi bir rol ifa edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Dost ve komşu Müslüman Türkiye ile ilişkilerin İran için önemli olduğunu ifade eden Ruhani, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı.

Ruhani, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için mevcut tüm potansiyellerin kullanılmasına vurgu yaptı.

Ruhani, iki ülkenin Korona ile mücadelede işbirliği ve tecrübe paylaşımı yapmasını istedi ve Tahran-Ankara’nın işbirliğinin bölgedeki sorunların ve krizlerin çözümünde etkili olacağını söyledi.

Ruhani, Siyonist rejimin son zamanlardaki terör eylemlerine ve nükleer terör eylemlerine değinerek, ‘’ Bölge ülkelerin bölgenin güvenlik, barış ve istikrarı için işbirliği önemlidir, siyonist rejimin bölgeye ayağının açılması bizim açımızdan tehlikelidir ve buna ciddi şekilde karşı çıkılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. ‘’ dedi.

Erdoğan da Ankara’nın İran ile dostane ilişkilerini derinleştirme ve gelişmesine vurgu yaptı.

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2012