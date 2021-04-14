Trabzon Valisi: Türkiye, İran ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Doğu Azerbaycan valisi Mohammadreza Pur Mohammadi ile video konferans yöntemiyle görüşen Ustaoğlu, İran’ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu zira iki ülkenin bir çok ortak kültüre sahip olduğunu söyledi.

Korona’da dolayı iki ülke arasındaki transit taşımacılığını azaldığını belirte Ustaoğlu bu yöndeki ilişkilerin başladığını belirterek, iki ilin yatırımcı ve işadamlarının ilişkilerin artması için yakın zamanda görüşmelerinin başlamasını temenni etti.

Tebriz üniversitesinin Türk üniversitelerle işbirliği protokollerine değinen Ustaoğlu iki il arasında üniversiteler ve bilimsel işbirliğinin artmasını istedi.

Pur Mohammadi de komşu ülkelerle ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin İran’ın önceliklerinden olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve dini yakınlıkları büyük sermaye olduğunu ve bundan yararlanılması gerektiğini söyledi.

Doğu Azerbaycan ilinin sanayi, tarım, turizm ve bilimsel alanında büyük potansiyelleri olduğunu ifade eden Pur Mohammadi, Tebriz kentinin İran’ın 4. Büyük sanayi kenti olduğunu söyledi.

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