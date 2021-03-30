İran-Türkiye ticaret hacmi geçen sene 6.8 milyar dolar oldu

İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada, bu rakamın 2 milyar 512 milyon doların ihracat ve 4 milyar 344 milyon dolar ithalat olduğunu bildirdi.

Latifi, İran’ın bir önceki yıl ihracatının 5 milyar 30 milyon dolar olduğunu ve bunun yüzde 50 azaldığını belirterek, ithalat rakamının da bir önceki yıl 5 milyar 27 milyon dolar olduğunu ve ithalatın da yüzde 13.5 azaldığını söyledi.

İran-Türkiye gaz hattında geçen sene patlamadan dolayı İran’ın gaz ihracatı aylarca gerçekleşemedi ve İran ihracatının azalmasının ana sebebi bu olarak sayılmaktadır.

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2012