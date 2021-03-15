Ferazmend: Türkiye-İran arasında çok derin ve geçmişe dayalı ilişkiler var

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu, İran Büyükelçisi Ferazmend'i ziyaret etti. EMD Başkanı Turgay Türker, görüşmede Büyükelçi Ferazmend'e derneğin çalışmalarından bahsetti.

Sözcü’nün haberine göre, Türker, Ferazmend'e EMD'nin kapsamlı çalışması sonucu ortaya çıkan “Ekonomi, Siyaset, Medya: Başkalaşımın Öyküsü” kitabını hediye etti.

Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin gündeme geldiği görüşmede Ferazmend, şu açıklamaları yaptı: ‘’Türkiye-İran arasında çok derin ve geçmişe dayalı ilişkiler var. İki ülkenin en başta enerji, petrokimya ve demir çelik sektörü olmak üzere çok çeşitli alanlarda ticareti var. İki ülkenin belirlediği hedeflere yönelik adımları atmak istiyoruz. Tek taraflı ve haksız ambargolardan dolayı iki ülke ticaret hacmi 2019 ve 2020 yılında, 2018 yılına göre çok büyük düşüş yaşadı.’’ dedi.

Ferazmend, ‘’ Düşüş nedeniyle 2018 yılında ticaret hacmi 10 milyar dolardı, 2019 yılında 6,5 milyara düştü, 2020 yılında maalesef 4 milyar dolardan daha aşağı düştü. Bunda 2019 yılı mayıs ayında petrol ihracatımızın ambargolar nedeniyle sıfıra inmesi etkili oldu. Türkiye, her zaman Amerika'nın zalimce ve kanun dışı ambargolarına karşı çıkmıştır, doğru açıklamalar yapmıştır.’’ ifadesini kullandı.

İran Büyükelçisi, ‘’ İran'a yönelik ambargolar Türkiye'nin gelirlerine ve ekonomisine de zarar veriyor. İran, ambargolar nedeniyle milyarlarca dolar zarara uğradı. Ambargolar, İran'ın ekonomik sistemini çökertmek için uygulanıyor. İran ve Türkiye arasında turizm alanında işbirliği yapmak için büyük fırsat var. Bu hem iki ülke arasında hem üçüncü ülkelerde işbirliği olabilir. Korona öncesinde İran'dan Türkiye'ye 2.5 milyon turist geliyordu. Türkiye'den de 700 bin ile 1 milyon turist, İran'ı ziyaret ediyordu. ‘’ dedi.

‘’Türkiye ile İran'daki turizm kurumları çeşitli toplantılar yapıyor, ortaklık belgeleri imzalandı. ‘’ diyen Ferazmeend, ‘’ Kararlaştırılan programlardan birisi 2021 Türkiye-İran Kültürel Yılı ilan edilmesiydi. Ama coronadan dolayı gecikti. Ortak kültürü ve turizmi destekleme programları söz konusuydu. ‘’ dedi.

Ferazmnd, ‘’ Turizm paketleri belirlenmişti. İran'a gelen bir turistin Türkiye'ye; Türkiye'ye gelen bir turistin de devamında İran'a gidebilmesiyle ilgili bir program planlanıyordu. İran ve Türkiye turizm açısından büyük ve güzel cazibelere sahip.İki ülkenin turizm alanındaki iş birliği hem Avrupa hem Asya'daki turistler için gerçekten çok cezbedicidir. Tür iye olan ekonomik ilişkilerimizin azalışları tekrar artacaktır, biz buna inanıyoruz. Korona bize şunu öğretti yeni imkanlar yeni yollar özellikle komşularımızla bize açabilir. ‘’ dedi.

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2012