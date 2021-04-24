İranlı haltercilerden Asya Halter Şampiyonası'nda iki madalya

17 Nisan günü Özbekistan'da başlayan Asya Halter Şampiyonası, 25 Nisan'da son bulacak.

Şampiyonada 102 kg'de İran'da Rıza Dehdar ve Resul Mutemedi madalya için yarıştı.

Dehdar ilk hamlede 166 kg'lık ağırlığı kaldırdıkran sonra ikinci etapta 172 kilogram ağırlığı kaldırmayı başardı. Teknik personel Dehdar'ın üçüncü hamlesi için 175 kg istedi ve Dehdar bu ağırlığı kaldırarak altın madalya kazandı.

Bir diğer sporcumuz Mutemedi ise 166 kg ağırlığını kaldırdıktan sonra 173 kg'yi de kaldırarak kalkmada bronz madalya elde etti.

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