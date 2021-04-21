İran yapımı korona kiti, virüsün son 4 varyantını tespit etme özelliğine sahip

9 tip teşhis ve ekstraksiyon laboratuar kitinin açılış töreni sırasında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Bu koleksiyonda üretilen her bir kovid-19 moleküler tanı kitinin 100 test imkanına sahip olduğunu ifade eden Misger Tahrani, 'Günde bin kit üretebiliyoruz, bu da ayda üç milyon teste denk geliyor' diye belirtti.

Bu tip teşhis kitinin liyofilize tipinin eksi 20 derece zincirinde herhangi bir bakım sınırı olmaksızın ülkede ilk kez üretildiğini dile getiren Misger Tahran, 'Daha önce ülkede üretilen Kovid tanı kitleri eksi 3 derece zincirinde saklama koşullarına ihtiyaç duyuyordu ancak liyofilizasyon yöntemiyle üretilen teşhis kitlerinin soğuk hava zincirine ihtiyacı yok ve kolayca saklanabiliyor ve taşınabiliyor' açıklamasında bulundu.

Kovid virüsü RNA ekstraksiyon kitinin çözelti içinde kandan üretilip liyofilize edildiğini ve liyofilize tipin eksi 3 dereceye gerek kalmadan her sıcaklıkta saklanabildiğinin altını çizen yetkili, 'Kovid virüsünün RNA'sını çıkarmak için daha önce genellikle yarım ila bir saat arasında sürüyordu. Ancak şimdi bu süre yaklaşık 10 ila 15 dakikaya ulaşmıştır. Bu dönemde en az laboratuvar imkanlarıyla kovid virüs RNA'sı ekstrakte edilir' diye ekledi.

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