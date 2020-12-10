İran’da hızlı korona teşhis kit üretimi günlük 150 bin olacak

Morevveci, IRNA’ya yaptığı açıklamada, şu a için günlük 100 bin üretim olduğunu ve bunun sağlık bakanlığına verileceğini belirterek gelecek iki hafta zarfında bu rakamın 150 bine ulaşacağını söyledi.

Morevveci bu kitlerin yapımında İran’ın dünyada 5. Sırada yer aldığını belirterek, bunun İran için onur kaynağı olduğunu söyledi.

Morevveci ürettikleri kitlerin antigen olduğunu ve 15 ile 20 dakikada virüsün bulaştığı kişileri belirleyebildiğini söyledi.

Bu kitlerin dikkat ve hassasiyeti PCR kitlerine benzer olduğunu fakat o kitler gibi özel teşhis makine ve teçhizat gerektirmemektedir ve bundan dolayı her yerde kullanım imkanı vardır.

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