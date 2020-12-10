10 Ara 2020 18:58
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News Code: 84142607
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İran’da hızlı korona teşhis kit üretimi günlük 150 bin olacak

İran’da hızlı korona teşhis kit üretimi günlük 150 bin olacak

Tahran, IRNA- Selamet Elektronik Bereket Firmasının Genel Müdürü Seyyid Seccad Moevveci, gelecek iki hafta zarfında hızlı korona teşhis kit üretiminin 150 bine ulaşacağını bildirdi.

Morevveci, IRNA’ya yaptığı açıklamada, şu a için günlük 100 bin üretim olduğunu ve bunun sağlık bakanlığına verileceğini belirterek gelecek iki hafta zarfında bu rakamın 150 bine ulaşacağını söyledi.

Morevveci bu kitlerin yapımında İran’ın dünyada 5. Sırada yer aldığını belirterek, bunun İran için onur kaynağı olduğunu söyledi.

Morevveci ürettikleri kitlerin antigen olduğunu ve 15 ile 20 dakikada virüsün bulaştığı kişileri belirleyebildiğini söyledi.

Bu kitlerin dikkat ve hassasiyeti PCR kitlerine benzer olduğunu fakat o kitler gibi özel teşhis makine ve teçhizat gerektirmemektedir ve bundan dolayı her yerde kullanım imkanı vardır.

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