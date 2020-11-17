İran, dünyanın korona antijen bazlı hızlı tespit kitlerinin en önemli beş üreticisinden biridir

Korona hızlı teşhis kiti tanıtım toplantısında konuşan Zali, 'İran, ABD, Çin, Güney Kore ve İngiltere ile birlikte bu ileri teknolojiye ulaşmıştır' diye belirtti..

Zali bu testleri İran Pastör Enstitüsü gözetiminde yaklaşık 500 hasta üzerinde yapıldığını ve klinik olarak tamamen onaylandığını söyledi.

Şehit BeheştiTıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü de olan Zali, bunun ülkede kişi başına korona testini artıracağını belirterek, bu kitin tüm uygun araştırma süreçlerinden ve araştırma standartlarından geçtiğini açıkladı.

Zali, 'Bu test yaklaşık %85'i yüksek algılama gücüne ve verimliliğe sahiptir. Bu da PCR testlerinden daha yüksek' diye ekledi .

Bereket Elektronik Sağlık Şirketi Genel Müdürü Seccad Mürevvici de tören sırasında İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Bu aşamada, korona antijenine dayalı hızlı bir tespit kiti geliştirdik. Bu kit bugün yetkililerin huzurunda tanıtılarak piyasaya sürülecek' dedi.

Bu kitin piyasada bulunan kitlere kıyasla çok daha düşük bir fiyata sahip olduğnu dile getiren Mürevvici, 'Fiyatı piyasadaki PCR kitlerinin yaklaşık %30'üne tekabül ediyor. Bu teknolojik ürün, ülke için önemli miktarda para tasarrufu sağlayabilir' diye belirtti.

İranlı bilim adamları tarafından geliştirilen koronavirüsün hızlı tespiti için yeni kitler, hastalığı 15-20 dakika içinde tespit edebiliyor.