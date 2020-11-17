İran üretimi korona hızlı tespit kiti tanıtıldı

İran üretimi korona antijen tabanlı hızlı tespit kitinin açılış törenine Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İmam Humeyni Talimatı İcra Kurulu Başkanı Muhammedrıza Muhbir Dezfuli ve Tahran Korona Yönetimi Operasyonları Komutanı Alirıza Zali katıldı.

Bereket Elektronik Sağlık Şirketi Genel Müdürü Seccad Mürevvici tören sırasında İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Bu aşamada, korona antijenine dayalı hızlı bir tespit kiti geliştirdik. Bu kit bugün yetkililerin huzurunda tanıtılarak piyasaya sürülecek' dedi.

Bu kitin piyasada bulunan kitlere kıyasla çok daha düşük bir fiyata sahip olduğnu dile getiren Mürevvici, 'Fiyatı piyasadaki PCR kitlerinin yaklaşık %30'üne tekabül ediyor. Bu teknolojik ürün, ülke için önemli miktarda para tasarrufu sağlayabilir' diye belirtti.

İranlı bilim adamları tarafından geliştirilen koronavirüsün hızlı tespiti için yeni kitler, hastalığı 15-20 dakika içinde tespit edebiliyor.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 775 bin 121'e yükseldiğini, 546 bin 699 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 5 bin 677 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Lari, 'Malesef Korona virüs şimdiye kadar yaklaşık 42 bin kişiyi öldürüldü'diyerek Şimdiye kadar dünyada 54 milyondan fazla insan bu hastalığa yakalandı ve bunların 1.3 milyondan fazlası öldü' diye ekledi.