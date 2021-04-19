İran'la Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler arasında geçen yıl 2.5 milyar dolar ticaret yapıldı

İran'ın Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'a geçen yıl toplam 3 milyon 125 bin ton ağırlığında bir milyar 320 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Latifi, 'Azerbaycan, bir milyon 3 bin 87 ton ağırlığında 510 milyon dolar değerinde İran'ın en çok ihracat yaptığı ülke oldu' ifadesini kullandı.

Latifi, '1 milyon 51 bin 71 tonla 504 milyon 575 bin 624 dolar değerinde Rusya, 167 milyon 877 bin dolarla Kazakistan ve 137 milyon 415 bin 450 dolarla Türkmenistan sonraki sıralarda yer aldı' diye belirtti.

Hazar kıyısındaki dört ülkeden İran'a yapılan ithalatla ilgili Latifi, 'Geçen yıl 1 milyar 203 milyon dolar değerinde bu ülkeden ithalat gerçekleşti. Rusya 2 milyon 933 bin 458 ton ağırlığında 1 milyar 256 bin dolar değerinde İran'a en çok ihracat yapan ülke oldu. Ardından Azerbaycan 76 milyon 172 bin 831 dolarla ikinci, Kazakistan 37 milyon 364 bin 327 dolarla üçüncü ve 20 milyon 53 bin tonla Tükrmenistan dördüncü en çok ithalat yapılan ülke oldu' diye ekledi.

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