Rus uzmanlar: İran-Rusya ilişkileri, stratejik ve ayrılmazdır

İran-Rusya stratejik ilişkilerinin önemini ve konumunu anlatan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte, Moskova'nın İran dışında hiçbir ülke ile bu kadar işbirliği yapmadığını söyledi.

Öte yandan Lavrov'un İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif de Rus gazetecilere Moskova'yı zor günlerin dostu olarak tanıtarak, 'Zor günlerdeki dostlarımızı asla unutmayacağız' dedi.

Rusya Siyasi Araştırmalar Düşünce Kuruluşu Başkanı Sergey Markov'a göre, Moskova, İran, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki gerginlik ve anlaşmazlıklarda Tahran'ın haklı konumunu her zaman desteklemiştir.

Rusya Liberal Demokrat Partisi'nin Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Gennady Audiev de İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Rusya, Orta Doğu'da önemli bir ülke olan İran ile kapsamlı ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor' görüşünü paylaştı.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de bu konuda yaptığı açıklamada, 'İran Nükleer Anlaşması sonrasında İran-Rusya ilişkileri ve daha sonra Suriye'de İran ile Rusya arasındaki işbirliği ve Rusya'nın İran'ın pozisyonuna uluslararası kuruluşlarda sağlam desteği başka bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, özellikle yaptırımlar ve koronalı koşullar bağlamında, iki taraf arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesi için mükemmel bir fırsat yarattı' diye belirtti.

Rusya-İran Ticaret Konseyi Başkanı Vladimir Obidenov, ikili ilişkilerin ortak çıkarları güvence altına alma ve bölgesel ve uluslararası güvenliğin sağlanmasına yardımcı olma sürecine katkı sağladığını ve iki ülkenin Hazar Denizi'nin her iki yakasında ortak su sınırları olduğunu, ilişkilerin son birkaç yılda stratejik ve büyümekte olduğunu, ticari işbirliği için özgün fırsatlar yaratıldığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl İran ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 1 milyar 700 milyon dolar olduğunu belirten Obidenov, 'İki komşu ülke için bu miktardaki ticaret hacmi, mevcut stratejik ilişkilere rağmen, çok düşük' değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in 26 Ocak'ta Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi planlanıyor.

Önümüzdeki ziyaret dikkate alındığında, bu İran Dışişleri Bakanı'nın Rusya'ya 32. ziyareti ve bu yıl Moskova'ya beşinci ziyareti olacak. Rusya Dışişleri Bakanı'na göre İranlı mevkidaşının bu sayıdaki ziyaretleri, Tahran ile Moskova arasındaki çok iyi ilişkilerin bir işaretidir.

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