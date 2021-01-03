Tahran ve Moskova, koronavirüse karşı aşı üretiminde işbirliğine hazır

Rusya'nın İzvestia gazetesine röportaj veren Celali, 'İran'daki altı platform aynı anda aşı konusunu şaşırtıcı sonuçlarla ele alıyor. İran aşılarının bazıları, klinik deneme aşamasındadır. Bu temelde İranlı ve Rus yetkililer arasında pek çok güzel görüşme yapıldı ve bu görüşmeler devam ediyor' diye kaydetti.

Celali, “İran ve Rusya cumhurbaşkanlarının Nisan-Ekim 2020'de yaptığı telefon görüşmelerinde İran'ın koronavirüse karşı aşı üretimi konusunda Rusya Federasyonu ile işbirliğine olan ilgisi ve deneyim alışverişi vurgulandı. Aşılarla ilgili Rus belgelerine ilişkin bir çalışma şu anda devam etmektedir. Yakında yetkililer arasında bir görüşme yapılması kararı aldık' diye ekledi.

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