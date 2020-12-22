Rusya: İran’ın KOEP çerçevesinde taahhütlerini azaltması ABD’nin politikaları sonucudur

BM Güvenlik Konseyinde 2231 nou karar ve nükleer silahların yayılmasını önleme toplantısında konuşan Poliyanski, ABD’nin Temmuz ayından bu yana İran’ı her türlü cezalandırmaya çalıştığını söyledi.

ABD’nin bu yaptıklarında akılcılık olmadığını ifade eden Poliyanski, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi üyelerini İran aleyhinde bir karar almaya çalıştığını ayrıca tek taraflı İran aleyhine olan ambargolar uygulayabileceğini söylediğini belirtti.

ABD ve müttefiklerinin azami baskının çözüm yolu olduğunu sandıklarını ifade eden Poliyanski, ABD’nin tüm çabalarının hezimete uğradığını ifade etti.

Poliyanski, ABD’nin azami baskı ve ambargoları geri getirme çabasına BM Güvenlik Konseyi üyelerinin karşı çıktığını ve bu yönde birlik olduğunu ifade ederek, ABD’nin uluslararası kurallar ve taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Poliyanski, ABD’nin konseyin üyelerinin çoğunluğunun görüşünü kabul etmesi gerektiğini ifade ederek, İran’ın silah ambargosunun Ekim ayında sona erdiğini söyledi.

BM Genel Sekreterinin 2231 nolu karar ve KOEP ile ilgili raporunu dengeli olmadığı için eleştirerek, ‘’ Siz bir taraftan tüm taahhütlerini yerine getirmesini ve diğer tarafın hiçbir şey yapmamasını bekleyemezsiniz. ‘’ dedi.

Poliyanski, ‘’ İran’ın taahhütlerinin azaltmasının ABD’nin yapıcı olmayan ve tahrikkar eylemleri sonucudur. Biz BM Genel Sekreterliğinin Amerika’yı taahhütlerini yerine getirmesine çaağırmamasından dolayı cesareti olmamasından dolayı üzgünüz. ‘’ dedi.

Poliyanski, Şehit Süleymani ve Şehit Fahrizade’nin terörlerine değinerek, BM Genel Sekkreteri raporunda bunların mahkum edilmemesini eleştirdi.

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