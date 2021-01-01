İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği ile 8 aylık ticareti 1.4 milyar dolar oldu

Tahran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası verilerine göre, bu dönem içinde ham petrol satışı hariç taraflar arasındaki ticaret hacminin 1.4 milyar dolar olduğu ve bunun İran ticaretinin yüzde 2.8’ini oluşturduğunu ve bir önceki yıla göre yüzde 11 azaldığı belirtildi.

8 aylık dönemde ham petrol hariç birlik üyesi ülkelere 639 milyon dolar ihracat yapıldığı bu ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 6 azaldığı belirtildi.

Bu dönem içinde İran’ın birlik ülkeleri arasında Rusya’ya ihracatı 285 milyon dolar ve Ermenistan’a 233 milyon dolar ile en fazla ihracat miktarıydı. Bu dönem içinde İran’ın Rusya’dan ithalatı 727 milyon dolar idi.

İran’ın 5 Avrasya ülkesine ihracatının 330 milyon dolarlık kısmının tarım ürünleri ve gıda oluşturduğu belirtilmektedir.

Geçen sene Ekim ayında İran ve Avrasya Birliği arasında 860 kalem ürünün değişim anlaşması imzalandı. Taraflar şu an Serbest Ticaret için müzakereler yapmaktalar.

Avrasya Ekonomik Birliği, 29 Mayıs 2014'te Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir. AEB'ye Ermenistan'ı dahil eden antlaşma 9 Ekim 2014'te imzalandı. Birlik resmen 1 Ocak 2015'te kurulmuştur.

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2012