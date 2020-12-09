Koronaya rağmen İran'ın Avrasya'ya ihracatı devam ediyor

Kırgızistan Haber 24 sitesinin Avrasya Ekonomi İşbirliği Ekonomi Komisyonu'na dayandırdığı haberine göre, dünya ve bölgede korona salgınına rağmen bu birliğin İran ile ticaret hacmi artmaktadır.

Avrasya Ekonomi Komisyonu yayınladığı raporda, bu birliğin İran ile ticaretinin 2020'nin ilk sekiz ayında %2 artarak 2 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Raporda İran'ın Avrasya ülkelerinden yaptığı ithalatın 230 milyon dolar artmasına bağlı olarak ticaretteki artışın payı değerlendirerek, bu çift yönlü ticarette tarım ürünlerinin en büyük ticari kalemler arasında yer aldığı belirtildi.

Rapora göre, tarım ve gıda ürünleri hammaddesi, Avrasya ülkelerinin İran'a ihracatının %80'ini oluşturuyor.

Buna karşılık, bu ülkelerin İran'dan ithalatı 575 milyon dolar veya %68'e kadar çıkmaktadır ve bu ithalat ağırlıklı olarak meyve ve kabuklu yemişleri içermektedir.

Uzmanlara göre, İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üyeliği ve bu birliğe üye ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerini artırması, ABD'nin İran'a karşı devreye soktuğu haksız yaptırımların etkisizleştirilmesinde bir strateji olarak uygulanmaktadır.

İranlı yetkililer, İran ile Avrasya Birliği arasında anlaşma imzalanmasını İran'ın dünya ile ticaret altyapısının oluşması için bir test görevi gördüğünü belirterek, sorunların çözülmesi için planlalamarın yapılması gerektiği görüşünde.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish