Zarif: Pek çok ortak nokta, İran ile Kazakistan'ı birbirine bağlıyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orta Asya bölgesel turunun üçüncü ayağında Kazakistan'a giden Dışişleri Bakanı Zarif, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tilo Berdi ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ikili görüşmelerin en önemli konularına değinen Zarif, Nevruz ve Ramazan bayramlarını Kazakistan halkına tebrik ederek, 'İran ile Kazakistan arasında tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik dayanışma çok önemli ve bu ortaklıklar bizi birleştirmektedir' ifadesini kullandı.

Misafirperverlikleri için Kazakistan hükümetine ve halkına teşekkür eden Zarif, 'Kazakistan Cumhuriyeti yetkilileri ile Nursultan'da tekrar görüşmekten mutluluk duyuyorum. Önemli bölgesel ve uluslararası konularda mükemmel görüşmeler yaptık ve Kazakistan'ın İran nükleer meselesi ve Suriye gibi çeşitli konularda oynadığı olumlu rol için uluslararası sahnede İran İslam Cumhuriyeti'ne verdiği destek için bu ülkeye teşekkür ediyoruz. İlk Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in nükleer silahlardan arınmış dünya dahil olmak üzere çeşitli konulardaki öncü rolünden çok memnunuz ve bunu takdir ediyor ve tam olarak destekliyoruz' açıklamasında bulundu.

Bu toplantılarda başta Afganistan krizi olmak üzere bölgesel meselelerin tartışıldığını ve Afgan halkının iradesine ve başarılarına saygı duyulması gerektiğini dile getiren Zarif, Afganistan'da devam eden demokrasi ihtiyacı ve etnik ve dilsel denge ülkenin siyasi geleceğinin vurgulandığını söyledi.

Zarif, 'İkili ilişkiler alanında, bu ilişkilerin genişlemesi ve İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki varlığı vurgulandı. İran ve Kazakistan'ın ortaklaşa yürüttüğü Hazar Denizi'nin barışçıl kullanımı konusunda da mutabık kalındı. Hazar Denizi'nde temelin çizilmesine yönelik görüşmelerin verimli olmasını ümit ediyoruz. İran ile Kazakistan ve diğer komşular arasındaki demiryolları ve transit geçiş yolları bu toplantılarda ciddi şekilde tartışıldı ve bölgesel ve uluslararası bağlantının artırılması ihtiyacı ele alındı. Kazakistan'ın İran'ın İnce Burun, Bender Abbas ve Çabahar'daki varlığı İran için onurdur ve bu varlığınızı arttırmaktan mutluluk duyacağız. İran, Kazakistan'ın uluslararası sulara giden yoludur. Sputnik aşısının da Rusya ile ortak üretimi, Kazakistan için büyük bir başarıdır' diye ekledi.

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