UNESCO, Simnan'daki Kervansaraylar Yurdu'nu tescil etmeyi değerlendiriyor

Miami kervansarayına yaptığı ziyarette konuşan Dost Muhammedi, 'Bugün Simnan ilinin doğusundaki Miami kentinde bulunan kervansarayların durumu UNESCO'dan bir değerlendiricinin varlığı açısından incelendi' dedi.

Miami şehrinin tarihi değeri olan 10 kervansarayın varlığı nedeniyle kervansaraylar diyarı olarak ünlendiğini kydeden Dost Muhammedi, 'Bu kervansaraylar, gerekli şartlara sahiplerse, dünya listesindeki İran kervansarayının kayıt listesine dahil edilecek' ifadesini kullandı.

Dost Muhammedi, 'Miami Kervansarayı, Sünger (Cihanabad), Üç hanı içeren Miandeşt Kervansarayı, Abbasabad Kervansarayı, Alhak, Sadrabad, Muhammedabad, Abad Köprüsü, ve Şerifabad Taş Kervansarayı Miami şehri için pahalı varlıklar olarak nitelendirilmektedir' diye konuştu.

Miami'nin diğer tarihi cazibe merkezlerinin Furumad Ulu Camii, Şeyh Hasan Curi'nin mezarı ve ünlü İranlı şair İbn Yemin Feryumdi'nin mezarı olduğuna dikkati çeken Dost Muhammedi, Miami şehrinin dört örnek bölgesi ve turizme yönelik yedi köyü olduğunu sözlerine ekledi.

İran'ın en büyük kervansaray kompleksi Miami şehrinde bulunmaktadır.

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