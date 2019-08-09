Kaşan kentini tanıyalım

Kaşan, İsfahan'a 210 km uzaklıkta, Tahran’a 257 km, Kum’a 111 km, Dilican’a 85 km ve Erak kentine 253 km uzaklıktadır.

Kaşan yakınlarındaki Sailk Tepeleri, insanlığın en eski yerleşim yerlerindendir. Çevredeki su kaynakları yerleşmeye temel oluşturmuştur. Aşkaniler ve Ahameniş devri gümüş sikkelerin varlığı bölgede büyük krallıkların geliştiğinin göstergesidir. Ayrıca Hurremdeşt, Natanz ve Niaser tapınakların bulunması Kaşan'ın Sasaniler devrinde büyümeye devam ettiğinin göstergesidir. Kaşan kenti ismini MÖ 24.yy'da antik metin ve levhalarda adı geçen, Mezopotamya halklarından Kaşu kavminden almıştır.

Selçuklular devrinde (1051-1220) tekstil, çanak çömlek, çinicilikte önemli bir yerdir. I. Melikşan zamanında bugün bile surları görülebilen Celali Kalesi yaptırmıştır. Kale o zamanın başkenti İsfahan'nın yol güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Kaşan 17yy sonu ve 19 yy başı arasında yakın çevresine sırlı çini ve seramik ihracatı yapmaktaydı. Şehrin yünlü ve ipekli halıları bilinen İran halıları arasındadır. Modern Farsçada kiremit (kashi) kelimesi bu şehrin adından türemiştir.

Kaşan Fin Bahçesi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer aklan Kaşan Fin Bahçesi, Şah Abbas adına tasarlanan, içinden şırıl şırıl suların aktığı turkuaz havuzlar, 500 yıllık sedir ağaçları ve çiçek açma zamanı geldiğinde etrafı mis gibi portakal çiçeği kokan portakal ağaçlarıyla dolu.

Fin Bahçesi Kaşan’nın merkezine 9 km güneybatısında kalan Fin Köyü’nde yer alıyor.

Borucerdiha Evi

Mir Ahmet mahallesinde bulunan Borucerdiha Evi, Kaşhan şehrinin en önemli tarihi evlerinden birisi sayılıyor. Bu yapı hicri takvimine göre 13. yüzyılda Kaçar Hanedanı döneminde inşa edildi. Bu ev simetrik rüzgar bacaları ile İran mimarisinin en güzel örneğidir.

Evin bütün alçı işleri ve duvar işlemeleri İran’ın büyük ve ünlü ressamı olan Kemal ol Molk’ün amcası Seni ol Molk tarafından yapılmış.

Mir Ahmet Hamamı

Sultan Mir Ahmet Hamamı Kaşan kentinin en önemli ve en eski tarihi eserlerinden biri sayılmaktadır. 1102 m2 yüz ölçümüyle mimari açıdan İran’ın en güzel tarihi hamamlarından birisidir. Bu hamamın geçmişi Selçuklular dönemine aittir ama Kaçar Hanedanı döneminde restorasyon yapılmıştır.

Bu yapının en önemli özelliklerinden birisi duvarlarında 17 kat restorasyon amaçlı alçı bulunmasıdır. Ve bu da yapının ne kadar eski olduğunu gösteriyor. Bu hamam iki bölümden oluşuyor. Küçük hamam ve büyük hamam. Her taraf yüksek kalite mermerlerden yapılmıştır.

Tabatabayi Evi

Fin Bahçesi gibi Tabatabayi Evi’de Kaşan’ın önemli gezilecek yerlerindendir. Mimarinin çarpıcı manzarası, dekorları ve süslemeleri oldukça dikkat çekici. Avluyu saran evin sütunları, duvarlarını süsleyen dekorlar ve iç mekanın akustiği baş döndürücü güzellikte.

Tabatabaei Evi Kaşan’da yer alan tarihi bir ev. 18. Yüzyılın sonrasına doğru inşa edilen yapı Tabatabaei ailesinin yaşadığı yerdir. Muhteşem avlusu, zarif duvar kabartmaları ile büyüleyici bir görünüme sahip olan evi vitray pencereler tamamlamaktadır. Geleneksel Fars mimarisinde tasarlanmış olan ev 5.000 metrekare alan üzerine kuruludur.

Kaşan Pazarı

Kaşan’da gezilecek yerler listenizde yer alması gereken bir başka yer ise Kaşan Pazarıdır. Buranın atmosferi diğer İran şehirlerinin tarihi pazar alanları gibi oldukça büyüleyicidir.

Pazar bölgesi camiler, türbeler, bir küçük kervansaray ve hamam gibi yapıları da içerisinde barındırmaktadır.

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2012