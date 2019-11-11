11 Kas 2019 15:30
Journalist ID: 2394
News Code: 83550553
0 Persons

İran'ın eski tarihinin bir sembolü olan Abbasi Kervansarayı'ndan görüntüler

İsfahan, IRNA- İran’ın İsfahan ilinin Kuhpaye kentinde Abbasi Kervansarayı adlı tarihi bir kervansaray yer almaktadır. Şah Abbas Safevi'nin emri üzerine 450 yıl önce yapılan bu kervansaray, İsfahan şehrinin eski tarihinin bir simgesidir.

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 7 =