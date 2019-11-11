İran'ın eski tarihinin bir sembolü olan Abbasi Kervansarayı'ndan görüntüler

İsfahan, IRNA- İran’ın İsfahan ilinin Kuhpaye kentinde Abbasi Kervansarayı adlı tarihi bir kervansaray yer almaktadır. Şah Abbas Safevi'nin emri üzerine 450 yıl önce yapılan bu kervansaray, İsfahan şehrinin eski tarihinin bir simgesidir.