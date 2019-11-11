İsfahan, IRNA- İran’ın İsfahan ilinin Kuhpaye kentinde Abbasi Kervansarayı adlı tarihi bir kervansaray yer almaktadır. Şah Abbas Safevi'nin emri üzerine 450 yıl önce yapılan bu kervansaray, İsfahan şehrinin eski tarihinin bir simgesidir.
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İran'ın en büyük kömür semaveri Burucerd'de
Burucerd, IRNA- İran'ın en büyük kömür semaveri olarak görülen bu semaver, 2003 yılında Muhammed…
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Yezd’de Gadir Endüstriyel Türbin Fabrikası, Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından açıldı
Yezd, IRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, Yezd'de 10 Kasım Pazar günü Gadir şirketinin endüstriyel…
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İran'ın eski tarihinin bir sembolü olan Abbasi Kervansarayı'ndan görüntüler
İsfahan, IRNA- İran’ın İsfahan ilinin Kuhpaye kentinde Abbasi Kervansarayı adlı tarihi bir…
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İran Kadınlar Golf Şampiyonası'ndan kareler
Tahran, IRNA- İran 18 Yaş Üstü Kadınlar Golf Şampiyonası, Tahran İnkılap Spor Kompleksi'nde…
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Teknopark İstanbul ile Gilan Bilim ve Teknoloji Parkı arasında mutabakat zaptı imzalandı
Reşt, İRNA- Teknopark İstanbul ile Gilan Bilim ve Teknoloji Parkı arasında iş birliği protokolü…
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İran demiryolları Batı Asya'nın en gelişmiş raylı sistemidir
Tahran, İRNA- Uluslararası Demiryolları Birliği Yolcu Dairesi Başkanı, İran'ın Batı Asya'nın…
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İranlı atıcı, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak
Tahran, İRNA- İran Milli Atıcılık Takımı üyesi Cevad Füruği, Katar'da düzenlenen Asya Atıcılık…
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Dünya safranının yüzde doksanı İran'da üretilmektedir
Tahran, İRNA- İran Tarım Cihadı Bakan Yardımcısı, dünya safranının %90'ının İran'da üretildiğini…
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İranlı engelli sporcu 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak
Tahran, IRNA- BAE’de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda İranlı engelli sporcu Seccad…
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Önümüzdeki yıl bize uygulanan silah ambargosu kalkacak
Kirman, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gelecek yıl İran'a karşı uygulanan silah ambargosunun…
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