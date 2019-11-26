Köprüleri ve nehirleri ile ünlü güzel Ahvaz

Ahvaz'da görülmesi gerekenler

Şehrin tam ortasından akan Karun nehri, Ahvaz'ın kendine has güzelliğe sahip olması için yeterlidir diyebiliriz. Şehir halkının yanı sıra yolcu ve turistlere de dinlenmeleri için iyi bir manzara ve mekan oluşturan Karun, İran'ın en uzun nehri unvanını elinde bulunduruyor.

İran'ın köprüler şehri olarak da bilinen Ahvaz'ın merkezini oluşturduğu Huzistan ilinde 8 güze köprü dikkatleri üzerine çekmektedir. 80 yıla yakındır ihtişamı ile görenleri büyüleyen Beyaz Köprü, kentin simgelerinden biri olarak akıllara kazınmıştır. Geceyi uyumayanlar için odak noktasına dönüşen Beyaz Köprü, güzel kıvrım ve göz kamaştırıcı aydınlatmaları ile Karun'un doğu ve batı noktalarını birleştirici görevini üstlenmektedir. Köprünün yanında ise eğlence için elverişli yemyeşil bir park mevcut.

Kara Köprü veya Zafer Köprüsü, 2. Dünya Savaşı'nda Rus ordusunun azık, asker ve mühimmatını taşıyan bir köprü olarak Müttefiklerin zaferinde yaşamsal rol oynaması hasebiyle, Zafer Köprüsü olarak anılmaya başladı.

Kiyanpars Doğa Köprüsü de Lale Park ce Kıyı Parkı'nı bağlayan unsur olarak dikkat çekmektedir. Kentin iki yeşil bölgesinde bir güzergah gibi işlev gören Kiyanpars, doğada zaman geçirmenize ve Ahvaz'ın güzelliklerini içten hissetmenize sebebiyet verebilir.

Ortadoğu'nun en uzun yapay şelalesinin Ahvaz'da yer almasından haberiniz bile olmayabilir! Ahvaz'a uğramışsanız, renkli görüntüleri ile güzel görüntüler oluşturan bu şelaleyi görme fırsatı kaçırmamalısınız.

Bir zamanlar Ahvaz'ın ana alışveriş merkezi ve pazarı sayılan Abdülhamid Çarşısı, bugünlerde eski ihtişamını kaybetse de görmeyi hak ediyor. Pehlevi döneminde inşa edilmiş Kave Çarşısı'ndaysa bu kente ait her türlü hediyelik eşyayı alıp sevenlerinize takdim edebilirsiniz.

Kaçar hükümranı Nasıreddin Şah döneminde kalma Muinuttüccar Binası, Ahvaz eski dokusunda bulunan Beyaz Köprü'ye yakın bir kervansaray gibi işlev görmekteydi. Bir dönem Buşehrli ünlü tüccar Hac Muhammed Taki Muinuttüccar'ın ticaret merkezi sayılan bu bina, turistik alan dönüşmüş durumda.

Mesrup Sort Kilisesi, şehrin merkez mahallelerinde yer alan diğer turistik mekanlardan biridir. 1968 yılıda İran Petrol Şirketi memurlarından Ermeni Davidian tarafından inşa edilen ve Abdülhamid Çarşısı'nın yakınlığında bulunan Mesrup Kilisesi, Ahvaz'da görmesi gereken yerlerden bidir sayılmaktadır.

Ali bin Mehzyar da Ahvaz kentinin en önemli türbelerindendir. Şii bilim adamı ve İmam Rıza'nın yakınlarından olan Ali bin Mehzyar'ı inşa ettirdiği bir cami de hala ayaktadır.

Ahvaz'da bulabileceğiniz hediyelik eşyalar

Balık ve hurma kenti Ahvaz'da bu iki ürünü en güzel hediyelik eşya olarak Ahvaz'a özgüdür. Hurma dışında hurma sütü de Ahvaz'da tadabileceğiniz en güzel yemektir.