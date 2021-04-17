İran ile Sırbistan arasında mutabakat zaptı imzalandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tahran'da resmi ziyarette bulunan Sırbistan Dışişleri Bakanı Sakoviç ile Zarif bir mutabakat zaptı imzaladı.

Taraflar Arasında Dostluğun ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı, eşitlik, egemenlik, toprak bütünlüğü, içişlerine karışmama, karşılıklı saygı ve ortak menfaatlere dayanmaktadır.

Periyodik toplantılar, iki ülke arasında ikili, bölgesel ve uluslararası konularda istişareler yapılması, bölgesel ve uluslararası krizlerin siyasi, barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi gerekliliğinin vurgulanması bu belgede yer alan hususlar arasındadır.

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