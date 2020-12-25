Sırbistan Parlamento Başkanı: Belgrad, İran ile ilişkilerini derinleştirmeye inanmakta

Daçiç, İran’ın Belgra Büyükelçisi Reşid Hasanpur ile yaptığı görüşmede iki ülke ilişkilerinin düzeyinin iyi olduğunu ve bu ilişkilerin gelişmesi gerektiğini söyledi.

İki ülkenin ilişkilerin gelişmesi için bir çok kapasiteye sahip olduklarını belirten Daçiç, iki ülkenin özellikle ekonomik ve tarım alanlarında büyük kapasiteler taşıdığını söyledi.

İran’ı ülkelerin milli egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması yönündeki ilkesel tutumunu takdir eden Daçiç, ‘’ Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) barış ve istikrarın sağlanması için en büyük başarıydı maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekilerek onun olumlu tüm etki ve sonuçlarını ortadan kaldırdı ve büyük bir kriz yarattı. ‘’ dedi.

Daçiç, İslami Şura Meclis Başkanı Glibaf’ın davetini kabul ettiğini ve İran’ı ziyaret edeceğini söyledi.

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2012