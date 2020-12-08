Yabancı Büyükelçiler ve askeri ataşeler Şehit Fahrizade'yi Anma Defterini imzaladı

Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünya ülkelerinden birçok büyükelçi ve üst düzey yetkili, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı Merkezi'nde Şehit Muhsin Fahrizade'yi Anma Defteri'ni imzalayarak bu terör cinayetini kınadı.

Türkiye, Azerbaycan, Pakistan, Irak, Libya, Venezuela, Tacikistan, Kırgızistan, Filistin, Pakistan, Suriye, Afganistan, Nikaragua, Güney Afrika, Umman, Yemen, EİT, Sırbistan, Meksika ve Kuzey Kore'nin büyükelçileri, şahsiyetleri ve askeri ataşeleri, anıt defterini imzalamanın yanı sıra, bu hadiseden dolayı İran halkıü silahlı kuvvetleri ve devletine başsağlığı diledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin dün aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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