Beş ihracat hedef ülkesine ticaret danışmanı gönderilecek

İRNA'ya konuşan Zadbum, 'Türkiye, Pakistan ve Hindistan'a ticaret danışmanı gönderme planı da gündemdedir. Hedef ihracat ülkelerine ticaret danışmanı olarak seçilen kişiler ilgili talimatlara göre çeşitli seçim aşamalarından geçecek ve İngilizce yeterliliği ve mülakatlar Ticareti Geliştirme Kurumu'nda yapılacak' diye belirtti.

Ticareti Geliştirme Kurumu Genel Müdürü, Yönetim ve Kaynak Geliştirme Müdür Yardımcısı, Yenileme Merkezi Müdürü, Ticaret Odası Başkanı'ndan oluşan bir komitede kişilerle gerekli incelemelerin alınmasının ardından bu kişilerle mülakatların yapılacağını ifade eden Zadbum, son olarak hedef ülkelerde ticaret danışmanı olarak çalışmak üzere gerekli yetenek ve kabiliyetlere haiz kişiler gönderileceğini söyledi.

Hedef ülkelere ticaret danışmanı olarak gönderilecek kişilerin, ticari faaliyetlerle ilgili eğitim kurslarını geçmenin yanı sıra, Ticaret ve Geliştirme'den Sorumlu İhracat Pazarlarını Geliştirme Başkanlığında altı aydan bir yıla kadar staj yapmaları gerektiğini dile getiren Zadbum, 'Hedef ülke masasında görev yapmış olanlar bu kurstan muaftır ve hedef ülkelere odalar, özel sektör, dernekler ve büyük ihracatçılarla iletişime geçmeli ve bu ülkelerle ihracat ve ticaretin önündeki sorunları ve engelleri incelemelidir' diye konuştu.

Zadbum, 'Şu anda, hedef ihracat ülkelerinde bir ticaret danışmanının bulunması talebi çoğunlukla Dışişleri Bakanlığı ve ticaret odaları, dernekler ve aktif ihracatçılar da dahil olmak üzere özel sektör tarafından yapılmaktadır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish