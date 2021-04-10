11 Nis 2021 01:08
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News Code: 84290792
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Geçen yıl sağlık odaklı ürünlerin ihracatında %8 büyüme

Geçen yıl sağlık odaklı ürünlerin ihracatında %8 büyüme

Tahran, İRNA- Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammedrıza Şanesaz, geçen yıl yaptırımlar ve korona salgını koşullarında, sağlık ürünlerinin üretimi ve ihracatı alanında uygun önlemler alındığını ​​ve ilaç ve tıbbi malzeme ihracatında yüzde 8 artış kaydedildiğini açıkladı.

Geçen yıl, yaptırımlara ve koronanın yayılmasına rağmen, ihracatı artırma konusunun çok önemli olduğuna değinen 'Korona ile mücadele için gereken malzemeleri sağlamak için çok iyi önlemler alındı. Bu alandaki tüm iş adamlarına, özellikle zor şartlarda halka ve ülkeye hizmet edenlere teşekkür ediyorum' dedi.

Geçtiğimiz yıl ihracatın tüm kısıtlamalara rağmen büyüdüğüne atıfta bulunan Şanesaz, 'Ticaret Geliştirme Teşkilatı istatistiklerine göre, geçen yıl yapılan ihracat, bir önceki yıla kıyasla biraz düşmesine rağmen, bu sektörde büyük kapasiteler mevcut' diye belirtti.

Geçen yılın ilk 11 ayında (20 Mart 2020- 18 Şubat 2021 arası) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sağlık ürünleri ihracatının arttığına dikkati çeken Şanesaz, 'Bu dönemde bir önceki 11 aya göre yüzde 8 kaydettik. Tıbbi ekipmanlar sektöründe yüzde 23, sağlık ürünlerinde yüzde 15 ve deterjanlar alanında yüzde 13'lük büyüme yaşandı' diye konuştu.

İran, komşu ülkelere deterjan, ilaç, kozmetik ve tıbbi ekipmanların en büyük ihracatçılarından biridir.

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